Si finge vittima di un pirata della strada per non andare al lavoro | denunciato

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ha simulato di essere statodi un incidente, dandosi malato per un mese. Tutto per evitare di. Secondo quanto riporta Il Giorno, è successo a Voghera, in provincia di Pavia, dove un uomo si è recato in pronto soccorso per chiedere assistenza, dopo essere stato colpito da un’auto, che non si è fermata neanche a prestargli soccorso. L’uomo ha chiamato il suo datore di, raccontandogli quanto accaduto, e che il medico dell’ospedale gli ha prescritto cinque giorni di convalescenza. Malattia che dai cinque giorni si è allargata fino ad un totale di 30 giorni, retribuiti come prevede la normativa nazionale, dall’Inps. Peccato però che in realtà l’uomo non era stato investito da nessun; a fare ulteriori indagini sul suo conto ...

Come quella del ladro che si"nipote" dellae gli racconta al telefono di avere problemi economici o con la giustizia. Ma ci sono anche i truffatori che si fingono tecnici dell'Acea o ...Dopo aver raggiunto un accordo circa la data e il luogo dell'incontro, i militari dell'Arma si sono presentati sul posto in sostituzione della. I suoi dispositivi elettronici sono stati posti ...Si fingeva una ragazza su TikTok dove proponeva a minorenni videochiamate a sfondo sessuale su Whatsapp e Instagram per poi ricattarli. Un 23enne dell'Adda Martesana, in provincia di Milano, è stato ...

Si finge vittima di un pirata della strada e prende un mese di malattia: era solo un trucco per non andare al leggo.it

Ha simulato di essere stato vittima di un incidente, dandosi malato per un mese. Tutto per evitare di andare a lavoro. Secondo quanto riporta Il Giorno, è successo a Voghera, in provincia di Pavia, ...Ha simulato di essere stato vittima di un incidente, dandosi malato per un mese, evitando così, di andare al lavoro. A Voghera, in provincia di Pavia, un uomo si è recato in ...