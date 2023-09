... Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpodella Croce Rossa ... Lo scorso anno Cinecittà World haa questi enti un assegno importante, del valore di oltre ...Orlandi si è arreso e hale armi e le munizioni che possedeva per uso sportivo. L'exè stato poi fatto salire su un'autoaumbulanza per essere scortato in ospedale. La mediazione ...... Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpodella Croce Rossa ... Lo scorso anno Cinecitta' World haa questi enti un assegno importante, del valore di ...

Si è consegnato l'ex militare che si era asserragliato in casa armato AGI - Agenzia Italia

Il presidente russo ha confermato che incontrerà "presto" il suo omologo cinese. Zelensky in collegamento al Forum Ambrosetti a Cernobbio: "Vogliamo ringraziare l'Italia per il sostegno politico che c ...CORDOVADO. Voleva vivere da eremita. Si è trovato protagonista di un’emergenza mai vista a Cordovado: il paese bloccato per 50 ore, una dozzina di abitanti sfollati, taccuini e telecamere di mezza Ita ...