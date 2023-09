Sharp a IFA 2023 con i suoi prodotti innovativi

(Di venerdì 1 settembre 2023)partecipa all’IFApresentando una serie di rivoluzionarie innovazioni e nuove categorie di; tutto ciò in occasione della celebrazione dei“111 anni di progresso e cambiamento a livello mondiale” In diverse aree, sono state introdotte diverse novità: Nel settore dell’audio, spicca il SumoBox Pro (CP-LS200); un potente altoparlante portatile ad alte prestazioni che farà la gioia degli amanti della musica e degli artisti, grazie alla sua straordinaria potenza e versatilità. Invece nel campo della mobilità sostenibile, troviamo la Milano (BK-RS08E); un’innovativa e ibrida e-bike ideata per gli spostamenti quotidiani o per il puro divertimento, rappresentando una soluzione di trasporto sostenibile. Per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici,presenta una gamma ...

