Shabbar Abbas | il padre e assassino di Saman Abbas | è arrivato in Italia

L'aereo con a bordo, l'uomo accusato dell'omicidio di sua figlia Saman ed estradato dal Pakistan in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino, a Roma. L'uomo viaggiava a bordo di un Falcon 900 dell'...E' arrivato in Italia, il padre di Saman, estradato dal Pakistan perché accusato dell'omicidio della figlia avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'aereo, un Falcon 900 dell'...Dopo il sì del governo pakistano e una lunga battaglia per evitare l'estradizione , l'aereo con a bordo, il padre di Saman uccisa dalla famiglia perché si opponeva a un matrimonio forzato, è atterrato nella notte all'aeroporto di Roma Ciampino . L'uomo, che è imputato nel processo per il ...

L'estradizione del padre di Saman, Shabbar Abbas, rappresenta «un esempio di perfetta funzionalità e anche di credibilità del sistema giudiziario e istituzionale italiano». Lo ha detto il procuratore ...L’uomo è stato estradato dal Pakistan. Nella notte l’arrivo a Roma, scortato dai carabinieri reggiani a bordo di un aereo di Stato. Ora si trova in cella a Rebibbia, a Roma ...