Serie C girone C il Crotone batte il Catania con gol di Tribuzzi

(Di venerdì 1 settembre 2023)1 Marcatori: 65°(4-3-3): Livieri, Curado, Rapisarda, Rocca (Dubickas), Sarao (Di Carmine), Mazzotta, Quaini, Rizzo (Ladinetti), Chiricò, Zammarini (Palermo), Marsura (Bosic). All. Tabbiani(4-2-3-1): D’Alterio, Leo (Loiacono), Papini, Gigliotti, Giron, Felippe (Cantisani), Vitale, Pannitteri (Petriccione), D’Ursi,, Tumminello (Gomez). All. Zauli Arbitro: Simone Gallipò di Firenze Assistenti: Marco Toce di Firenze; Simone Piazzini di Prato Quarto giudice a bordo campo: Fabrizio Pacella di Roma 2 Ammoniti: Felippe, D’Alterio, Mazzotta, Palermo Angoli; 10 a 4 per ilRecupero: 1 e 5 minuti Note: 1 minuto di raccoglimento per il disastro ferroviario di Brandizzo. Il commento di mister Zauli: “Volevamo essere ...

... superando nettamente, dopo Belgio ed Estonia, anche la Serbia e portandosi in testa al. In ... ma soprattutto sulladi battute di Michieletto (ben 4 ace nel set sui 5 totali per lui) che ...Prima giornata diC 2023/24: diversi gli anticipi del venerdì sera. Per ilB cinque i match della serata. Iniziano bene Carrarese, Pontedera e Arezzo. Sconfitta all'esordio per Fermana e Rimini, due invece ...Avellino . In vista del match tra Avellino e Latina, previsto per la prima giornata del campionato diC,C, mister Massimo Rastelli ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 5 Benedetti, 7 Falbo, 13 Mulè, 14 ...

Serie C. Le formazioni ufficiali di Pontedera - Sestri Levante Tuttocampo

Si è conclusa la sfida tra Gubbio e Pineto, che ha aperto la stagione del Girone B di Serie C. Termina 1-1 la sfida con le reti di Udoh al 56' e di Pellegrino al 73'. Primo ...Gli azzurri dominano 3-0 Atanasijevic e compagni davanti a quasi cinquemila tifosi. Lunedì ad Ancona c’è la Svizzera ...