Serie A | Sassuolo-Verona 3-1 | doppietta di Berardi

(Di venerdì 1 settembre 2023)rientra e decide il match Ilbatte ilper 3-1 nell’anticipo della terza giornata diA, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere il match il gol di Pinamonti all’11’ e ladel rientranteal 64? e al 72? su rigore. Momentaneo 1-1 dei gialloblù con Ngonge al 56?. In classifica gli scaligeri restano fermi a quota 6, mentre gli emiliani conquistano i primi 3 punti della stagione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

20.33 Calcio,A:- H. Verona 3 - 1 Primi gol e primi punti per ilnella partita che apre la terza giornata di campionato. Ne fa le spese il Verona,superato 3 - 1 al 'Mapei' di Reggio Emilia. ...Pinamonti 6,5: Suo il primo gol stagionale deled è una liberazione. Già, perché non segnava inA dallo scorso 3 aprile: che si sia finalmente sbloccato Dionisi incrocia le dita. ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,e Verona si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato diA 2023/2024.- Verona: ...

Sassuolo-Verona, le probabili formazioni: Dionisi si affida a Berardi Sky Sport

Calciomercato Serie A - Acquisti e cessioni 2023 ... Helm e Adewale 19.23 - UFFICIALE - Maxime Lopez dal Sassuolo alla Fiorentina 19.22 - UFFICIALE, Jovic dalla Fiorentina al Milan a titolo definitivo ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo torna a sorridere. Nel primo anticipo della terza giornata di Serie A la squadra di Alessio Dionisi ha ...