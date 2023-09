Serie A | gli arbitri della terza giornata 1-3 settembre | Roma-Milan a Rapuano | Colombo dirigerà Napoli-Lazio

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 settembre 2023) LaA 2023/2024 tornerà quest’oggi in campo e lo farà sino al 3con le gare valide per il terzo turnocompetizione. Sono state già tantissime le emozioni sin qui e non mancheranno, nemmeno in data odierna. Ad aprire le danze in questadi campionato troveremo il Sassuolo e il Verona: occhio agli scaligeri on fire con un +6 subito in classifica. Alle 20.45 un grandissimo big match: quello tra ladi José Mourinho e ildi Stefano Pioli. L’indomani un interessantissimo Bologna-Cagliari che, così come Udinese-Frosinone, si disputerà alle 18.30. In serata l’Atalanta accoglierà il Monza nel proprio stadio, completamente in cerca di punti. Poi sempre alle 20.45 ildovrà concentrarsi e portare a casa un +3 contro l’ex di ...