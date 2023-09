Serie A | Berardi si riprende il Sassuolo | primo stop per il Verona

(Di venerdì 1 settembre 2023)A, prima vittoria e primi punti per ildi Alessio Dionisi che interrompe la striscia positiva di vittorie da parte dell’HellasUn beltempo quello che si è visto al ‘Mapei Stadium‘. Gara molto combattuta e maschia tra due squadre non avevano alcuna intenzione di lasciare punti per strada. A partire forte, però, sono i padroni di casa che hanno cercato, rispetto agli avversari, il gol in più di una occasione. La rete, infatti, era nell’aria ed arriva al minuto 11 con Andrea Pinamonti che ha siglato il suogol stagionale e soprattutto la prima rete della squadra emiliana in questo campionato (erano rimasti a secco nelle prime due uscite contro Atalanta e Napoli). Cross dalla destra dell’area di rigore di Laurentié e tocco vincente dell’ex Inter che, al centro dell’area ...

rimane al Sassuolo, non si sa se come caso abbandonato (e apparentemente rientrato) o come ... Mulattieri e Boloca sono al primo anno diA. TORINO 6,5 Mercato sufficiente e mezzo punto in ...Episodio da moviola in Sassuolo - Verona con il calcio di rigore fischiato da Piccinini per il fallo di Doig su. Il difensore dell'Hellas insegue l'esterno neroverde ma finisce per tamponarlo e causare penalty prontamente fischiato dall'arbitro riminese, che estrae anche un cartellino giallo per il ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Sassuolo e Verona si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato diA 2023/2024. Sassuolo - Verona: ...

PROBABILI FORMAZIONI - 3^ di Serie A, le ultime LIVE: Berardi ... TUTTO mercato WEB

Sassuolo - Hellas Verona highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I neroverdi si sono imposti con il risultato di 3-1 ...Le probabili formazioni di Sassuolo e Verona, in scena alle 18:30 dell'1 settembre:,Berardi per Dionisi, Folorunsho diventa il jolly di Baroni ...