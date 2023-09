Sèr Sèr Salhi – City of Wind | la recensione | la via dello sciamano e l’adolescenza

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il film: Sèr Sèrof, del 2023 Regia: Lkhagvadulam Purev-Ochir. Cast: Tergel Bold-Erdene, Nomin-Erdene Ariunbyamba, Bulgan Chuluunbat. Genere: Drammatico. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: In anteprima al Festival di Venezia. Trama: Il 17enne Ze è uno studente determinato a raggiungere il successo nella gelida e ostile società della Mongolia contemporanea. Al tempo stesso, il giovane continua a praticare gli antichi ritisciamanesimo per proteggere la sua comunità. L’incontro con la bella Maralaa, però, cambierà ogni cosa… Quello della regista mongola Lkhagvadulam Purev-Ochir è un nome ormai affermato nel mondo dei cortometraggi: nel 2020 con il suo Mountain Cat ha partecipato al Festival di Cannes per poi conquistare il primo premio alla kermesse asiatica di Busan, mentre l’anno scorso ...