Senago | Impagnatiello avvelenava Giulia da mesi; la febbre Dengue a Paderno Dugnano | ANTEPRIMA

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il notiziario torna in edicola con il primo numero dopo le vacanze estive che si apre con le nuove sconvolgenti rivelazioni sul caso dell’omicidio diTramontano a: il fidanzato Alessandrol’aveva avvelenata perprima di ucciderla con 37 coltellate Ail primo caso di: gli avvisi del ...

La storia di Giulia Tramontano, l'agente immobiliare di 29 anni incinta al settimo mese uccisa a coltellate nella sua casa dilo scorso maggio dal compagno, Alessandro, ha comprensibilmente sconvolto chiunque per la crudeltà con cui è stato commesso l'omicidio e per le due vite spezzate per sempre. ......sento drogata" La dinamica dell'accoltellamento Da dicembre Alessandrostava tentando di avvelenare la compagna Giulia Tramontano , poi uccisa con 37 coltellate il 27 maggio a, ...Da mesi, almeno da dicembre, Alessandrostava tentando di avvelenare con del topicida Giulia Tramontano, la compagna 29enne ...dopo quattro giorni gettato vicino a dei box a(Milano)...

Delitto di Senago, Impagnatiello avvelenava da mesi Giulia e il feto Donna Moderna

Il notiziario torna in edicola con il primo numero dopo le vacanze estive che si apre con le nuove sconvolgenti rivelazioni sul caso dell’omicidio di Giulia Tramontano a Senago: il fidanzato ...Il killer di Senago per mesi ha somministrato veleno per topi alla compagna Giulia Tramontano da cui aspettava un figlio. I pm torneranno a contestargli la premeditazione. Il sospetto: «Voleva elimina ...