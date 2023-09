Seconda fase Mondiali Basket 2023 | Italia leggendaria | batte la Serbia e vede i quarti

(Di venerdì 1 settembre 2023) Comincia con un successo laper l’. Gli azzurri battono la super quotataper 78-76, trascinati da un super Fontecchio, autore di 30 punti, eono avvicinarsi il traguardo deidi finale.78-76 L’ Italfirma un’ impresando per la terza volta in un anno larimontando uno svantaggio di ben 16 punti dopo il terzo quarto. L’avvio è di marca azzurra che chiude i primi dieci minuti avanti di 4. Gli avversari, però, risalgono in maniera prepotente ...

L'Italia ha battuto la Serbia per 78 - 76 a Manila oggi 1 settembre 2023 nel match valido per ladei Mondiali di basket 2023. Il successo, con 30 punti di un monumentale Fontecchio (11/15 al tiro), consente agli azzurri del ct Pozzecco di rimanere in piena corsa per la qualificazione ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sfida valevole per la seconda fase dei Mondiali di basket. La squadra di Gianmarco Pozzecco si gioc ...L'Italia di Gianmarco Pozzecco ha battuto la Serbia ai Mondiali di basket 2023 con una rimonta da manuale. I quarti sono sempre più vicini.