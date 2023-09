Se anche tua o figlia o inizia una nuova scuola | ricordati questa cosa importante

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il periodo del rientro arappresenta una vera sfida sia per i bambini che per i genitori. Lapiù difficile è sostenere il proprio figlio nell’affrontare la transizione verso una. Che essa si trovi solo in una altro quartiere o, ancora più complesso, in unacittà in cui non ha mai studiato prima. Si troverà bene? Dovrà affrontare i bulli? Si sentirà solo non riuscendo a stringere amicizie? Sono tutte domande che molto spesso passano nella mente dei genitori. Ma non solo: i bambini stessi,se spesso non lo immaginiamo, si pongono le stesse, ansiose domande. Nonostante l’apprensione che inevitabilmente si prova quando il proprio figlioun percorso di studi in una, non si dovrebbe ...