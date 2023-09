Scuola | tutte le date dei ponti nel 2024

Leggi su tvzap

(Di venerdì 1 settembre 2023). Sta per iniziare il nuovo anno scolastico. Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’inizio ufficiale con un messaggio molto toccante sul proprio profilo Twitter: “Oggi ufficialmente si apre l’anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità“. In questo articolo vi sveliamoleutili, in particolare deiprevisti per l’anno scolastico 2023/. (Continua…) Leggi anche: Bonus, la splendida notizia per gli italiani: come funziona e a chi spetta Leggi anche: Va in ospedale per un mal di schiena e muore poco dopo Quando l’inizia l’anno scolastico 2023/Oggi, con un messaggio sul proprio profilo Twitter, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditura ha dato ...