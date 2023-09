Screening oncologici | nuova tappa in Irpinia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lodella mammella e del collo dell’utero. Sabato 2 settembre le unità mobili dell’ASL farannoa Luogosano in piazza Alcide De Gasperi. Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 sarà possibile aderire, senza prenotazione con accesso diretto ai Camper dell’ASL, allogratuito della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni e del collo dell’utero per le donne dai 25 ai 64 anni. Il cancro della mammella e quello del collo dell’utero (o della cervice uterina) sono rispettivamente al primo e al secondo posto nel mondo tra i tumori che colpiscono le donne. L’individuazione tempestiva della malattia permette di ...

