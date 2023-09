Scomparsa di Kata | nuova pista | lo scambio di persona

(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - Potrebbe essere vittima di unodied essere stata portata in Perù. C'è unaipotesi in campo per Cataleya Alvarez, detta, la bambina di ...

Potrebbe essere vittima di uno scambio di persona ed essere stata portata in Perù. C'è una nuova ipotesi in campo per Cataleya Alvarez, detta, la bambina di cinque anniil 10 giugno a Firenze in un ex albergo occupato in cui viveva la sua famiglia. Le forze dell'ordine hanno ispezionato più volte lo stabile , guardato in ogni ...Nella conversazione tra i due si sente il padre diche chiede allo zio della piccola di indagare se lasia in qualche modo legata a una partita di droga persa all'hotel Astor. Cosa c'...Dov'è, il sospetto degli investigatori sulla bimbaSulla medesima linea anche il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin: 'Seriamente il risultato del famigerato ...

Bimba scomparsa a Firenze: i pm chiedono l'autorizzazione per fare interrogatori in Perù Fanpage.it

Potrebbe essere vittima di uno scambio di persona ed essere stata portata in Perù. C'è una nuova ipotesi in campo per Cataleya Alvarez, detta Kata, la bambina di cinque anni scomparsa il 10 giugno a F ...L’hanno cercata in tutti gli anfratti dell’ex hotel dove viveva e dove è stata vista per l’ultima volta, negli scantinati, nei palazzi intorno, nei filmati delle 1.500 telecamere disseminate in tutta ...