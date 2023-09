Scioperi a settembre 2023 | calendario manifestazioni | date e orari

Dal trasporto pubblico agli aerei, fino alla scuola: ecco le date in cui si svolgeranno le agitazioni nel corso di questo mese... sul piede di guerra in vista della scadenza dei contratti, prevista il 14. Gli analisti temono che siano indetti anche. Di casa Agnelli, vanno male anche le Ferrari , nell'attesa ...Gli altriin programma Le difficoltà riguarderanno tutti i treni regionali Trenord ma non ... il 18( qui i dettagli). Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di ...

Sciopero dei treni il 1 settembre 2023 dopo l'incidente a Brandizzo: gli orari garantiti Fanpage.it

L’Europa è un alveare di scioperi in questo momento, con molti dipendenti scontenti del fatto che l’inflazione alle stelle non sia stata accompagnata da salari più alti. Gli scioperi sono previsti in ...Otto ore di astensione dal lavoro indette da Cgil, Cisl e Uil per lunedì in Piemonte. Il procuratore Viglione conferma: “Gravi violazioni nella procedura di sicurezza” ...