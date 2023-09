(Di venerdì 1 settembre 2023) Trasferta sudamericana per le azzurre del gruppo elite e polivalenti. MILANO - Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello sci. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo elite e polivalenti di Coppa del mondo, che partiranno il 2 settembre per effettuare un mese di allen

Trasferta sudamericana per le azzurre del gruppo elite e polivalenti. MILANO - Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo elite e polivalenti di Coppa del mondo, che partiranno il 2 settembre per effettuare un mese di allenamento a Ushuaia, in Argentina, da ......dalle testimonianze della direzione del Corpo nazionale del soccorsodel CAI (Club...per la Protezione delle Alpi (CIPRA) ha stimato [] che per innevare artificialmente una pista da......salita al rifugio Soria - Ellena in compagnia del Presidente del Gruppo occidentale del Club...del diario alpinistico di Livio Bianco con i resoconti e le fotografie delle sue uscite sugli...

Sci alpino: Allenamenti per Brignone e Bassino in Argentina Tiscali

Trasferta sudamericana per le azzurre del gruppo elite e polivalenti.MILANO (ITALPRESS) - Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre ...Cominciano le trasferte sudamericane per le azzurre dello sci alpino. Ad aprire la strada saranno le ragazze del gruppo élite e polivalenti di Coppa del Mondo che partiranno il 2 settembre per ...