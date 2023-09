Scappano dal ristorante senza pagare il conto | la reazione del titolare è inaspettata e da applausi

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Doveva capitare prima o poi, e infatti è capitato in una fresca sera di fine estate, quando tre turisti italiani scrocconi si sono allontanati alla chetichella, approfittando della confusione,il”. Inizia così il post sui social della ‘Antica Macelleria Pucci’, a Terni. I commensali si sono allontanatisaldare ilda 130 euro. I titolari, però, nel denunciare l’accaduto hanno deciso di usare la via dell‘ironia: “‘Quelli del tavolo 17’ ci hanno tirato un bel pacco da 130€ e lasciato un selfie delle loro gesta. Confidiamo tuttavia in una recensione riparatrice a cinque stelle tipo ‘si mangia molto bene e non si spende niente’ o anche ‘rapporto qualità/prezzo eccellente'”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cronaca nazionale Roma - 01/09/2023 08:43 - Una serata di buon cibo e vino si è trasformata in un'esperienza amara per un ristoratore quando tre clienti si sono dileguati senza pagare ...Il nucleo investigativo dei carabinieri di Milano ha raccolto, in particolare, le denunce di truffe arrivate dalla provincia del capoluogo regionale, da quella di Monza e Brianza e da quella di Pavia.