ScanWatch 2 di Withings ora misura la temperatura L' autonomia è di 30 giorni e c’è anche la versione economica

... Bluetooth LE compatibilità con: Apple Salute, Google Fit OS compatibili: iOS 15+, Android 9+ metriche: battito cardiaco, sonno, attività sportiva PREZZI2: 349,95 euro...Dal design senza tempo agli innovativi sensori di salute: i nuovi orologi2 e Light promettono di combinare eleganza e funzionalità per gli amanti del benessere. Se siete appassionati di dispositivi indossabili che combinano stile e funzionalità, allora .... Tra tutte le proposte che facciamo oggi, alla ricerca di un'alternativa ad Apple Watch, Whitingsrappresenta dal nostro punto di vista la soluzione più originale ed ...

ScanWatch 2 di Withings ora misura la temperatura. L'autonomia è ... DDay.it

French-based company Withings announced two new hybrid watches this week, the ScanWatch 2 and ScanWatch Light. Both feature enhanced sensors to monitor additional health metrics 24/7. Withings’ new ...La versione Light è disponibile nell'unica taglia da 37mm, mancano la misurazione della temperatura e l'ECG, e la copertura del quadrante è "solo" in Gorilla Glass. Per il resto ScanWatch 2 e Light si ...