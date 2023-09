Scandalo incentivi alle rinnovabili | quanto ci costano e perché è ora di abolirli

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 1 settembre 2023) Forse non tutti sanno che… no, non è il titolo della celeberrima rubrica di pag. 19 de “La Settimana Enigmistica” ma l’incipit di una reale frase dubitativa: forse non tutti sanno che ogni anno sulla nostra bolletta elettrica paghiamo circa 10 miliardi di euro a titolo diper le tecnologie di generazione di energia rinnovabile: essenzialmente fotovoltaico ed eolico, ma anche idroelettrico, un po’ di biomasse e qualche frattaglia di geotermico (anche se la geotermica, a rigor di termini, energia rinnovabile non è).costa a famiglia? Tenendo conto che il consumo annuo di energia elettrica in Italia è di circa 320 miliardi di kWh, questo significa un’incidenza per kWh di circa: 10.000.000.000 / 320.000.000.000 = 3,12 €cent/kWh Considerando che una famiglia italiana di quattro persone consuma mediamente 3.500 kWh/anno, questo ...