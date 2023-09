Scandalo incentivi alle rinnovabili | quanto ci costano e perché è ora di abolirli - Vincent Vega

(Di venerdì 1 settembre 2023) ... ne siete proprio sicuri? Già abbiamo visto qualche settimana fa il bluff dei pannelli fotovoltaici e il loro modestissimo ritorno di energia, nonché l'utopia degli obiettivi net zero , ma scommetto ...

...l'anno a carico degli utenti a titolo diper la produzione di elettricità rinnovabile ma ogni governo succedutosi dalla fine degli anni '90 in poi ha sempre destinato ulteriori...Lo dimostra lodei diplomifici degli ultimi mesi. Da sempre Meritocrazia insiste sulla ... in adeguamento alle previsioni di derivazione europea; la definizione diper il ricorso ...L'autrice rivela che gli scienziati perseguonodi "fama e fortuna" che li portano a ... Poi loClimategate le ha insegnato che altri scienziati del clima non erano così aperti. I ...

Scandalo incentivi alle rinnovabili: quanto ci costano e perché è ora di abolirli Nicola Porro

Dopo lo scandalo Cannes la Sicilia ci riprova: questa volta a Venezia, con una presenza più sobria rispetto a quella ...