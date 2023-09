Saverio Costanzo | «L' Italia è un Paese pericoloso per le donne»

Perle donne sono da sempre la materia d'elezione dei suoi film. Anche in Finalmente l'alba , presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia , si concentra su una storia ...e l'attrice Rebecca Antonaci sono anch'essi presenti alla Villa per promuovere Finalmente l'alba . Il film scritto e diretto daconcorre per il Leone d'Oro e vanta nel cast ...VENEZIA " Finalmente l'alba diin Concorso a Venezia 80, una storia, quella di Mimosa ( Rebecca Antonaci ), che nasce e cresce dentro gli Studi di via Tuscolana a Roma , negli Anni '50 , e in cui la Cinecittà ...

Chi era Wilma Montesi: la storia vera di Finalmente l'alba, film in concorso al Festival di Venezia

Il fascino del cinema, lo stupore di un set, il sogno di fare l'attrice e la Hollywood sul Tevere degli anni '50, di Liz Taylor e Richard Burton, delle bighe e delle piramidi ricostruite a Cinecittà, ...Secondo film italiano in gara alla Mostra del Cinema con «Finalmente l'alba»: «Da maschio scrivo storie femminili così imparo di più» ...