Sassuolo-Verona LIVE 1-0 | termina il primo tempo

(Di venerdì 1 settembre 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024.: sintesi e moviola 1? – Inizia il match del Mapei. 7? –squillo delcon un tiro di Doig da posizione defilata che va a finire fuori di poco. 12? – Gol! Cross di Toljan che va a finire sulla testa di Pinamonti. L’attaccante riesce a mettere il pallone in porta e firma il gol del vantaggio neroverde. 20? – L’Hellasprova a reagire con azioni ben manovrate. La squadra ...

Al Mapei Stadium, il match valido per la terza giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano nel match valido per la terza giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...Gara d'apertura del terzo turno di campionato,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itPrima partita della terza giornata di Serie A,metterà in scena un insolito testacoda del campionato. Primi a ...- HELLAS1 - 0 MARCATORI: Pinamonti (S) all'11'(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. A ...

Dura appena 36' la partita di Martin Hongla al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il centrocampista camerunense è stato costretto a uscire dal campo dopo un contrasto di gioco con Matheus Henrique.Oggi parte la terza giornata di campionato. Alle 18:30, il Sassuolo ospita il Verona. I padroni di casa, dopo due sconfitte puntano a fare punti davanti ai propri tifosi. I ragazzi di Baroni vogliono.