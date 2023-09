Sassuolo-Verona | le probabili formazioni

(Di venerdì 1 settembre 2023) Questa sera in campo alle 18.30 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Baroni Questa sera in campo alle 18.30 la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Dionisi e Baroni.(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti. Allenatore: Alessio DionisiHELLAS(3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge. Allenatore: Marco Baroni.

Domenico Berardi, nell'anticipo di serie A con il, sarà regolarmente in campo con la maglia del. Lo ha annunciato il tecnico Dionisi mostrando tutta la sua soddisfazione. 'E' una bella notizia - ha detto l'allenatore - . Domenico sarà ...SERIE A, LE PARTITE DELLA 3° GIORNATA Venerdì 1 settembre ore 18.30:ore 20.45: Roma - Milan Sabato 2 settembre ore 18.30: Bologna - Cagliari ore 18.30: Udinese - Frosinone ore 20.45: Atalanta - Monza ore 20.45: Napoli - Lazio Domenica 3 settembre ore ...scenderanno in campo oggi alle 18:30 nella gara valida per il primo anticipo della terza giornata di Serie A. Momenti opposti, stati d'animo nettamente differenti quelli di emiliani ...

Sassuolo-Verona, Dionisi: “Torna Berardi, potrebbe giocare dal 1'. Lopez e Defrel…” Mediagol.it

Scopri come vedere la terza giornata di Serie A in diretta TV e in streaming su DAZN e Sky. Ecco il programma delle partite ...Terza giornata che si apre oggi, venerdì 1 settembre, in Serie A. Alle ore 18:30 Sassuolo e Verona faranno da antipasto al bigmatch di questa sera, che vedrà impegnate all’Olimpico Roma e Milan. Sabat ...