Sassuolo | UFFICIALE | arriva Castillejo dal Valencia

Dopo una stagione di nuovo Italia, questa volta con la maglia del. Il clube neroverde ha deciso di chiudere, nell'ultimo giorno utile il passaggio dello spagnolo in neroverde in prestito. ...Come informa il sitodella Lega di Serie B è stato depositato il contratto di Kevin Paride Miranda . Il centrale classe 2003 arriva a titolo temporaneo dal... grazie alle vittorie contro Frosinone (1 - 3) e(2 - 0) che hanno confermato quanto di ... Si aspetta anche l'esordiodel difensore Natan , che non ha ancora calcato il terreno di ...

UFFICIALE: Sassuolo, preso Castillejo. Lo spagnolo torna in Italia con la formula del prestito TUTTO mercato WEB

Sassuolo - Verona è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 1 settembre alle ore 18:30 allo stadio MAPEI Stadium - Città del ...16.19 - Dalla Serie A: il Bologna saluta Vignato che passa ufficialmente al Pisa. Colpo in prospettiva per la Lazio che si assicura il classe 2005 Filipe Bordon, mentre il Sassuolo ingaggia l'ex Milan ...