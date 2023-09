Sassuolo | Pinamonti | “Vittoria importante | non era facile Berardi? Giocatore di livello”

(Di venerdì 1 settembre 2023) Andreaha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-1 ottenuto contro l’Hellas Verona. “Laper tutto, principalmente per la squadra. La classifica era ancora ferma ed erafare bene oggi.? Non servo io a dirlo, è undi unalto. Adesso è con noi, si è visto. Napoli e Atalanta non ci hanno permesso di sbilanciarci troppo, ma in settimana ci siamo confrontati col mister, era”. Poi ha concluso: “Abbiamo portato a casa tre punti. Non eraaffrontarli e siamo davvero soddisfatti. Obiettivo personale? Ne ho tanti, ma non voglio parlare tanto, voglio solo lavorare”. SportFace.

Commenta per primo- Verona 3 - 1 Montipò 5,5: non può nulla sull'incornata di, poi sale in cattedra Berardi, che lo punisce due volte. Spiazzato dal dischetto. Magnani 5: la sera inizia male con la ...Andreain gol in- Verona (LaPresse) - calciomercato.itAmbo le compagini spingono subito sull'acceleratore ma sono i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio all'11' grazie ...batte Verona 3 - 1 nel primo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. A segno per i neroverdi(11') e due volte Berardi (63' e 73' su rigore). Per i veneti gol di ...

Sassuolo, Pinamonti: "Era importante vincere questa sera. Berardi Abbiamo sentito la sua mancanza" TUTTO mercato WEB

Reggio Emilia, 1 set. -(Adnkronos) - Berardi torna dopo aver saltato le prime due giornate e fa tutta la differenza per il Sassuolo che conquista il primo successo in campionato dopo due ko grazie all ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo torna a sorridere ... autore di una doppietta, in gol anche Pinamonti. E’ bastato il ritorno del numero 10 per riaccendere la luce e ricominciare a segnare. La ...