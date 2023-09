Sassuolo | in arrivo Castillejo | i dettagli

(Di venerdì 1 settembre 2023) Ilè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e starebbe per chiudere per il ritorno in Italia diIlè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e starebbe per chiudere per il ritorno in Italia di. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’operazione col Valencia sarebbe in dirittura d’col giocatore che in giornata potrebbe anche svolgere le visite mediche.

Ilè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e starebbe per chiudere per il ritorno in Italia di Castillejo Ilè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e starebbe per chiudere per il ritorno in Italia di Castillejo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione col Valencia ...La sponda giallorossa del Tevere è in fibrillazione per l'di Romelu Lukaku: l'attaccante ... L'altro anticipo è quello del Mapei Stadium trae Verona. Negli ultimi cinque precedenti ...Sistemata la difesa con l'di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 ... In alternativa l'Inter pensa anche a Maxime Lopez del. Roma su Kostic La Roma potrebbe ...

Sassuolo, dalla Spagna: si avvicina l’arrivo di Castillejo Ok Calciomercato

Il Sassuolo punta Samu Castillejo. Secondo quanto rivelato da Relevo, l'esterno spagnolo sta trattando la rescissione del contratto con ...Il Sassuolo ha firmato un altro giovane giocatore proveniente dalla Roma. Il classe 2004 arriva dalla Primavera giallorossa a titolo definitivo.