Sarri manda a quel paese con un gestaccio il tifoso che gli urla «Forza Napoli» VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) Maurizioe il suo dito medio aprono ufficialmente la vigilia di-Lazio. L’allenatore della Lazio, all’arrivo alla stazione diAfragola, oggi, ha reagito in malo modo all’augurio di unazzurro che hato: «».ha infatti risposto con un, mostrando alil dito medio, appunto. Ogginon ha parlato in conferenza stampa. Lo ha fatto, invece, Rudi Garcia. L’allenatore delha presentato il match di domani sera allo stadio Maradona con le seguenti parole: «Scontro tra due squadre, non è uno scontro tra allenatori. Il passato è il passato, abbiamo una gara da vincere domani. 9 punti su 9 sono meglio di 6 su 6. Il nostro ...

... gol di Retegui su papera di Provedel ), Maurizioin conferenza stampa ha stroncato il mercato della Lazio. Il tecnico della Lazio, che di certo non è uno che lea dire, ha parlato in ...... analizza le alternative, poi con un tocco, molto più veloce di qualsiasi movimento,il ... Sia Simone Inzaghi che Mauriziolo hanno sottolineato in questi anni. Hanno ammesso di essersi ...All'Olimpico, la Lazio è andata ancora ko: i biancocelesti di Maurizio, dopo la sconfitta contro il Lecce all'esordio, sono stati battuti dal Genoa, che ha trovato così il primo successo grazie ...

Sarri manda a quel paese con un gestaccio il tifoso che gli urla ... IlNapolista

L'allenatore della Lazio, critico in conferenza sui nuovi acquisti, ha chiesto e ottenuto un altro centrocampista: arriva dalla Francia.La Lazio ha pronto il portiere del futuro per Maurizio Sarri: visite mediche in corso per Christos Mandas, in arrivo dall'Ofi Creta ...