«Sappiamo dove è precipitato» | la possibile svolta sul volo MH370 scomparso della Malaysian Airlines | la scoperta dopo 9 anni

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’8 marzo 2014, un aereo di lineascomparve nell’Oceano Indiano. Era partito da appena 39 minuti dall’aeroporto di Kuala Lumpur, ed era diretto a Pechino con 239 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Non si è più saputo nulla del veliin tutti questi, ma forse adesso alcune scoperte potrebbero risolvere il mistero. Secondo un recente report citato da The Sun, il relitto potrebbe essere situato a circa 1560 km a ovest di Perth, in Australia. La misteriosa traiettoria finale L’individuazione sarebbe stata resagrazie a una tecnologia radioamatoriale «innovativa» nota come Weak Signal Propagation Reporter, o WSPR. Un team di ricercatori l’avrebbe utilizzata per rilevare e tracciare la traiettoria di ...

