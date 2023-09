San Giovanni a Piro | weekend di festa con Clementino e la musica popolare

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Un momento di alto valorele che abbina cultura, tradizioni, storia e territorio”. Annunciano così, ilall’insegna dellae rap, che concluderà il calendario estivo degli eventi in programma nel comune di San, nell’ambito del progetto “Equinozio d’Autunno incontra la Fera della Croce di Stio”, il sindaco del comune cilentano, Ferdinando Palazzo, e il vicesindaco nonché consigliere provinciale con delega al turismo e alla promozione, Pasquale Sorrentino. Calendario che prevede venerdì 8 settembre, in piazza 7 Luglio 1828 nella frazione di Bosco del comune di San, l’esibizione in concerto della Nuova Compagnia di Canto, mentre a chiudere gli ...