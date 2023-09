Samsung SmartThings mette al centro le connessioni

(Di venerdì 1 settembre 2023) In occasione di Ifa 2023,ha illustrato l’obiettivo alla base della propria vision di: consentire agli europei di concentrarsi sui temi che stanno loro più a cuore, dal risparmio energetico, alla sicurezza, all’intrattenimento di qualità, il tutto finalizzato a incrementare l’efficienza nel quotidiano.Electronics Co., Ltd ha presentato oggi le ultime novità per la casa connessa. Durante la conferenza stampa indetta in occasione di Ifa 2023,ha illustrato l’obiettivo alla base della propria vision di: consentire agli europei di concentrarsi sui temi che stanno loro più a cuore, dal risparmio energetico, alla sicurezza, all’intrattenimento di qualità, il tutto finalizzato a incrementare l’efficienza nel quotidiano. L’ecosistema ...

Durante la conferenza stampa indetta in occasione di Ifa 2023,ha illustrato l'obiettivo alla base della propria vision di: consentire agli europei di concentrarsi sui temi che ...Inoltre, il sistema Heat Exchanger Auto Cleaning assicura un'asciugatura perfetta, lavorando in tandem con la funzioneEnergy. L'unico dettaglio cheha deciso di lasciare avvolto ...... e aggiungendo Amazon Alexa,o Google Home come piattaforma secondaria, tutti in casa potranno regolare la temperatura tramite comandi vocali. Ad un singolo Thermo Control ...

Samsung SmartThings Energy, massimo risparmio energetico per salvare pianeta e portafogli Hardware Upgrade

Prossimamente disponibile in 104 Paesi del mondo e otto lingue (italiano incluso), Samsung Food offrirà le più varie esperienze alimentari con oltre 160.000 ricette disponibili, sarà in grado di inter ...In occasione di Ifa 2023, Samsung ha illustrato l’obiettivo alla base della propria vision di SmartThings: consentire agli europei di concentrarsi sui temi che stanno loro più a cuore, dal risparmio e ...