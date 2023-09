Samsung Food AI e la trasformazione delle ricette con l' intelligenza artificiale

APPIN ARRIVO TV E PROIETTORI AMBIENTE E SICUREZZA COMBO LAVA E ASCIUGA BESPOKE AI APPIN ARRIVO L'app SmartThings sta per essere affiancata da una seconda, innovativa ...Prossimamente, per esempio, si potrà scaricare, la nuova applicazione per cercare, salvare e condividere nuove ricette, pianificare i pasti, cucinare e fare la spesa. Sarà disponibile in ...L'appè in grado di condividere e salvare le nuove ricette, pianifica i pasti e aiuta a cucinare. Sarà disponibile in 104 Paesi e otto lingue " italiano incluso " mettendo a disposizione ...

Samsung Food, a Ifa 2023 l'app che vorrebbe trasformare tutti in cuochi provetti grazie all'intelligenza artificiale Corriere della Sera

Samsung presenta a IFA 2023 le sue novità per la smart home, tra cui l’app Samsung Food, i TV Micro LED, il proiettore The Freestyle e la Combo Bespoke AI Lava & Asciuga.A Ifa 2023 la novità Samsung Food Tra le novità svelate in occasione della fiera tecnologica di Berlino, c’è Samsung Food, applicazione “tutto in uno” per cercare, salvare e condividere nuove ricette, ...