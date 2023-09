Saman | il padre Shabbar Abbas atterrato a Ciampino | è accusato dell’omicidio della figlia

Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figliaavvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, ed estradato dal Pakistan in Italia, è arrivato nella notte a Roma. L'uomo ha viaggiato a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica ...Estradato dal Pakistan, è arrivato in Italia in nottata, all'aeroporto di Ciampino, Shabbar Abbas, accusato di aver ucciso a Novellara, in concorso con la moglie e altri parenti, sua figliaperché aveva rifiutato un matrimonio ...'Eccolo qui. Il suo aereo è da poco atterrato in Italia. E' Shabbar #Abbas, ildi #, che è stato definitivamente estradato dal Pakistan ed è ora in viaggio verso l'Italia. Dopo mesi di richieste e attese, le autorità di Islamabad hanno accolto la richiesta del governo ...

Estradato il padre di Saman, è arrivato a Ciampino RaiNews

Shabbar Abbas, accusato dell'omicidio della figlia Saman, avvenuto il 1° maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, nelle prossime ore sarà in Italia. L'uomo è partito da…