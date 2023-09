Saman Abbas | arrivato in Italia il padre estradato dal Pakistan | 8 settembre sarà in aula

(Di venerdì 1 settembre 2023) Èinildi, la ragazza uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, Shabbar, è accusato dell’omicidio della figlia ed è statodalin. Nella notte, a bordo di un Falcon 900 dell'Aeronautica militare, èall’aeroporto di Roma Ciampino. Poi è stato portato in carcere.

È atterrato questa mattina all'aeroporto romano di Ciampino, l'aereo su cui viaggiava scortato Shabbar,l'uomo accusato dell'omicidio di sua figlia. L'uomo è stato preso in consegna dalla polizia penitenziaria e già trasferito in carcere a Roma. Ma poi la sua destinazione finale sarà in un ..."L'estradizione dal Pakistan del padre diè un passo avanti importante per consentire alla giustizia di fare il suo corso - commenta la premier Giorgia Meloni - È il frutto della costante ...E' arrivato in Italia Shabbar, il padre di, estradato dal Pakistan perché accusato dell'omicidio della figlia avvenuto nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. L'aereo, un Falcon 900 dell'Aeronautica ...

