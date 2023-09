Salerno | violento furto in un negozio | fermati i ladri

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nella mattinata del 30 agosto scorso, un inseguimento ad alta velocità condotto dagli uomini della Sottosezione Polizia Stradale di Angri ha portato all’arresto di due cittadini rumeni di 35 e 41 anni, accusati di rapina impropria. Tutto è iniziato intorno alle ore 11.20, quando la Centrale Operativa della Questura ha lanciato una ricerca frenetica per un’auto i cui occupanti, poco prima, avevano commesso unin undi, portando via merci per un valore superiore a 1000 euro. Subito dopo il, i due si sono dati alla fuga in direzione Napoli. La risposta delle autorità è stata pronta: una prima pattuglia della Polizia Stradale, impegnata in servizio di vigilanza stradale sull’autostrada A3 “Napoli-Pompei-”, si è posizionata sulla corsia di ...

Suo padre è un alcolizzato, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...Suo padre è un alcolizzato, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...Suo padre è un alcolizzato, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza di ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...

Salerno violenta. Spari in pieno centro, 17enne colpito al petto Agro24

è stato il motivo del violento alterco che ha provocato il ferimento a colpi di pistola del 17enne nella notte tra sabato e domenica (era l’1,30) in via Canali nel centro storico di Salerno. Edoardo ...Caos alle fermate Sita in Costiera Amalfitana: nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 agosto, si è registrato l’ennesimo episodio di violenta da parte di un passeggero che avrebbe danneggiato il pullman.