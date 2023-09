Salento | incidente | morto cinquantenne Un ferito

Leggi su noinotizie

Tragedia di ritorno dal mare: un uomo di 50 anni èmentre a bordo di una Smart percorreva la Sp Lecce-Torre Chianca all'altezza della rotatoria con via Roggerone. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto finendo rovinosamente contro il guard rail: nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro. L'uomo èsul colpo mentre il passeggero ha riportato ferite molto gravi ed è stato condotto in codice rosso presso l'ospedale. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale.