Salario minimo | Schlein | ' sotto i 9 euro è sfruttamento | battaglia va avanti'

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set (Adnkronos) - "Portiamole nostre battaglie a partire da quella sulcon le altre opposizioni per dire che lavoro e povertà non devono stare nella stessa frase, chei 9". Lo ha detto Ellya margine della festa dell'Unità a Caroviglio.

Roma, 1 set.e Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef): questi i temi che il Parlamento si trova ad affrontare alla ripresa dei lavori, dopo quattro settimane di pausa ...... per il rotto della cuffia si è palesato ilrichiesto dal regolamento, ma che fatica tornare ...(esterno) con il comune che addirittura li scavalca per decidere la riapertura dell'ex TMB. ...Zero euro su sanità, investimenti e crescita, un muro di gomma su misure di dignità come ile lotta senza quartiere ai più fragili e agli indigenti. E a pagarne le conseguenze maggiori ...

“Barista con esperienza a 3,8 euro all’ora. Poi dicono che il salario minimo non serve”:… Il Fatto Quotidiano

Roma, 1 set (Adnkronos) – “Portiamo avanti le nostre battaglie a partire da quella sul salario minimo con le altre opposizioni per dire che lavoro e povertà non devono stare nella stessa frase, che ...Lotta antifascista, no all'aumento delle spese militari, sì al salario minimo e al referendum sul Jobs Act. Queste le nuove parole d'ordine della Schlein che ha accantonato i diritti civili e l'ambien ...