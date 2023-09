Salario Minimo | Durigon | “Fissarlo per legge è un danno per tutti Rafforziamo il taglio del cuneo fiscale”

... Elly Schlein prepara il ritorno tra i banchi del Parlamento: alla serata inaugurale della Festa dell'Unità traccia l'agenda del partito democratico, dalalla sanità pubblica , ...Domenica 17 settembre alle h.10.30 ci sarà l'assemblea regionale aperta con Chiara Gribaudo, vice presidente del PD, che torna in Valle d'Aosta per parlarci die parità di genere. Con ...Si discuterà pure della raccolta firme sule dell'iniziativa SOS Sanità siciliana che attraverso il sito sossanitasiciliana.it, che abbiamo approntato di recente, punta a raccogliere ...

Ecco i consiglieri del nuovo Cnel: tutti contrari al salario minimo la Repubblica

L'opinione del pontino Davide Favero, Segretario Generale del Sindacato CLAS: "In Italia esistono pensioni minime per legge, mentre una soglia per i salari non è prevista da leggi nazionali" ...Sud decisivo nelle urne. Disuguaglianza sociale e territoriale. La Calabria Sud del Sud. Pnrr, Reddito e Autonomia ...