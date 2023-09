Russia | il premio Nobel Muratov considerato agente straniero

(Di venerdì 1 settembre 2023) Nel mirino di Mosca finisce ilper la Pace 2021 Il ministero della Giustizia dellaha incluso nel registro degli agenti stranieri il nome del direttore di Novaya Gazeta e vincitore delper la pace 2021, Dmitry. A renderlo noto è la Tass. Secondo il ministero,– noto per essere un oppositore del presidente russo Vladimir Putin e per le sue critiche all’invasione dell’Ucraina – ha utilizzato “piattaforme straniere per diffondere opinioni volte a formare un atteggiamento negativo nei confronti della politica estera ed interna della Federazione Russa”. Inoltre, secondo Mosca,avrebbe partecipato “alla creazione e alla diffusione” di questo tipo di messaggi. Nella “lista nera”, come riportato dall’agenzia di stampa ...

