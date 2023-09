Russia-Cina | Putin | “Vedrò presto Xi Jinping”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Cremlino conferma: incontro-Erdogan lunedì a Sochi Vladimirha annunciato che incontreràXi. Citato da Ria Novosti, il presidente russo ha detto che il presidente cinese “è una persona che fa molto per lo sviluppo delle relazioni e dei legami russo-cinesi”. Nei giorni scorsi l’agenzia Bloomberg ha anticipato la notizia di un incontro intrae Xi in occasione del summit sulla Via della Seta. Intantoincontrerà il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a Sochi il 4 settembre. Lo ha confermato nel corso di un punto stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Quello annunciato dal portavoce sarà il primo incontro tra i due leader dall’uscita delladall’accordo sul grano. L’ultimo faccia a faccia ...