Russia | a scuola arrivano libri che esaltano l' invasione dell' Ucraina

Nelle scuole russe arrivano i libri di testo che esaltano la guerra di invasione in Ucraina, lodando l'operato dell'esercito. E' l'ultimo atto dell'opera di indottrinamento sulla guerra, inribattezzata "operazione militare speciale", in atto a Mosca sulla popolazione. "Abbiamo arricchito i contenuti, in particolare del libro di testo dell'11esimo anno, con i fatti di base che ..."Laè invincibile". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rivolgendosi a un gruppo di scolari per il primo giorno di01 set 15:53 Putin agli scolari: "Laè invincibile" 'Laè invincibile'. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rivolgendosi a un gruppo di scolari per il primo giorno di. 01 ...

Putin inaugura (da remoto) tre scuole in lingua russa in Kirghizistan QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 1 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato all'inaugurazione di tre nuove scuole di lingua russa in Kirghizistan durante un incontro da remoto con il presidente ...E' l'ultimo atto dell'opera di indottrinamento sulla guerra, in Russia ribattezzata "operazione militare speciale", in atto a Mosca sulla popolazione. "Abbiamo arricchito i contenuti, in particolare ...