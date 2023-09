Rugby | Crowley | “Soddisfatto della preparazione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Siamo soddisfatti di tutto quello che è stato fatto lungo il cammino di. Nascosto qualcosa? Non abbiamo nascosto niente, i ragazzi hanno gestito bene lanei test pre-mondiali. Chi è la favorita? Direi Italia per prima ma non lo so. Sono neozelandese e allora dico nuova Zelanda, ma anche Sudafrica e Inghilterra visto che abbiamo un ragazzo inglese”. Lo ha detto il ct dell’Italia diKierannel corso dell’evento di presentazionenazionale italiana maschile diin partenza per la Francia, dove è in programma laWorld Cup 2023. Presso la PolifunzionalePresidenza del Consiglio dei Ministri, il capitano azzurro Michele Lamaro ha spiegato: “Scenderò in campo con 32 compagni. Abbiamo fatto un ...