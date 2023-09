Rudi Garcia | “Kvara sta bene | ma non vi dico se gioca Vincere domani sarebbe importante”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Di seguito le sue parole. Sul girone di Champions: “Il sorteggio poteva andare meglio ma anche peggio. Il Real Madrid rimane uno dei più grandi club al mondo, sono doppiamente contento di affrontarli: perché sono forti e per un motivo personale. Nel 2015/16 avevo qualificato la Roma per gli ottavi e poi non ho potutore la doppia sfida col Real”. Sul mercato del Napoli: “Penso sia chiuso il mercato in entrata, mentre in uscita possono partire Demme e Lozano che per il momento, però, sono ancora i nostritori. Adesso però parliamo solo della partita. Sulla Lazio: “due partite su due è bello,la terza è ancora meglio. ...