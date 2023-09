(Di venerdì 1 settembre 2023) La testimonianza di Irene Lozano, ex presidente del Consiglio Superiore dello Sport, getta nuove nubi sulla gestione dell'ex presidente della Federazione

Nell'attesa a pronunciare nuove parole di condanna, e a svelareretroscena circa comportamenti passati di, è stata Irene Lozano , ex presidente del Consiglio Superiore dello Sport, che ...Si arricchisce dicapitoli la telenovela su Luis, il presidente della Federcalcio spagnola sospeso per 90 giorni dal suo incarico e nel ciclone da quasi due settimane per il bacio rubato alla calciatrice ...Sulla vita di Luis, presidente provvisoriamente sospeso della Federcalcio spagnola, spuntanoscandali. L'ultimo della serie riguarda dei festini con diverse donne giovani organizzati durante il picco ...

Rubiales, nuovi retroscena: “Quella volta in cui dovetti cacciarlo dall’ufficio” ItaSportPress

