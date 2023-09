Rubato pc di Clementino con brani inediti | arrestato 34enne

Leggi su 2anews

(Di venerdì 1 settembre 2023) Disavventura a lieto fine per il rapper, che si è visto portare via uno zaino con all’interno il pc che conteneva nuove canzoni. Nella mattinata del 30 agosto, un agente del Commissariato Ponticelli, libero dal servizio, nel transitare in Provinciale per Cicciano a Camposano, è stato contattato telefonicamente dal rapper, suo conoscente, il