Roubini annuncia | In arrivo una tempesta sui mercati Dalle pensioni ai salari | sarà un autunno caldissimo

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 1 settembre 2023) Negli ultimi 12 mesi la Borsa di Milano è cresciuta di oltre il 30%. Il che significa che anche le aziende che sono collocate sul listino lombardo si sono “apprezzate” complessivamente di oltre un terzo. Un buon segnale, giusto? In realtà non esattamente. Perché itendono ovviamente a precorrere quello che potrebbe succedere nei mesi a venire. Quando eravamo chiusi in casa per il Covid, scontate le tragedie del lockdown il Ftse Mib ha iniziato lentamente a salire. Perché gli investitori già sapevano che si andava verso un futuro meno drammatico. E quando poi è stato sintetizzato il vaccino… Segui su affaritaliani.it