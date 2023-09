Rotta balcanica e Lampedusa | più di una semplice emergenza

(Di venerdì 1 settembre 2023) Sono due i fronti caldi alla voce migrazioni che premono sull’Italia: a nord la cosiddettae a sud quella che dall’Africa giunge a. Il numero di migranti che viaggiano attraverso i Balcani occidentali è aumentato del 60% nel 2022 rispetto all’anno precedente, secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. Nella sola Trieste, nei primi sei mesi del 2023, sono arrivati 7.890 migranti mentre, a fronte di una capacità di 400 ospiti, oggi contiene 3.600 persone, quasi dieci volte di più. Il tema dell’accoglienza e delle partenze si lega, evidentemente, alla geopolitica e alle pressioni dei player esterni sui fronti maggiormente delicati, come Africa (dove ci sono stati 8 golpe negli ultimi 3 anni) e Caucaso. Fronte nord “Il governo segue con attenzione e preoccupazione la ...

"E se serve siamo pronti anche ad aprire un hotspot per chi arriva dallae hotspot volanti in altre città del centro - nord", diceva in un'intervista a Repubblica. Oggi, con l'estate ...Attualmente, la struttura ospita circa 540 migranti , quasi tutti provenienti dallae di nazionalità bengalese, afgana e pakistana. L'ex compendio militare, però, dovrà essere ...In tutto, calcolando anche lae libica, sono 9.283. E su 180 arresti legati all'immigrazione clandestina, 68 sono di nazionalità tunisina. Il vero boom dalla Tunisia è rappresentato ...

Migranti, oltre 1.500 chilometri con qualsiasi mezzo. È la rotta balcanica la «nuova» emergenza Corriere della Sera

Menia (FdI): “È necessaria una presa d'atto comunitaria rispetto a numeri enormemente lievitati e a un degrado cittadino oggettivo. Trieste è ormai irriconoscibile”. Meloni ne parla ad Atene con Mitso ...(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - "Per quanto riguarda gli ingressi" di migranti attraverso la rotta balcanica, "noi abbiamo necessità di un forte intervento europeo. Stiamo parlando di un transito ...