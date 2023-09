Romina Power pubblica foto della figlia Romina Junior seminuda accanto alla statua della nonna Linda Christian

Il commento diha commentato così lo scatto della figlia, in carne e ossa, e della madre raffigurata da una statua: 'La statua di #lindachristian con la nipote #_...Carrisi, 36 anni è in piedi accanto alla grande statua della famosa attrice, che si trova nella casa dia Roma. L'opera, realizzata dallo scultore americano, naturalizzato inglese Jacob Epstein, rappresenta Linda Christian a seno nudo, come, coperta da un pareo che lascia poco spazio ...Si tratta della bellaCarrisi , 36 ani, figlia di Al Bano e, immortalata in occhiali da sole e coperta solo con un pareo azzurro che lascia intravedere le sue forme (sotto è ...

Al Bano, la figlia completamente nuda: la foto choc di Romina Power Liberoquotidiano.it

Sul profilo Instagram Romina Power ha condiviso l’immagine della figlia Romina Junior seminuda, coperta solo da un pareo, di fianco alla statua della nonna Linda Christian. “La statua di Linda ...Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina, ha posato seminuda affianco la statua della nonna: ecco il commento della mamma ...