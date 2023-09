Roma | ucciso a colpi d' arma da fuoco | il cadavere trovato in un carrello

Sull'omicidio è stata aperta un' indagine dalla procura di, gli accertamenti sono condotti dagli investigatori della sezione Omicidi della Squadra mobile.a colpi d'arma da fuoco e trovato morto in un carrello della spesa: quanto avvenuto oggi a Tor Cervara ricorda il tragico ritrovamento di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa e messa anche ...Leggi Anche Orrore a, cadavere di una diciassettenne trovato in un carrello della spesa Leggi Anche Omicidio Primavalle, il 17enne ai magistrati: 'Ci ho pensato 5 secondi, poi hoMichelle' Nella campagna, poco ...

Uomo ucciso a Roma, cadavere in un carrello della spesa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il cadavere di un uomo, ucciso a colpi d’arma da fuoco, è stato trovato intorno alle 13.30 in via Raffaele Costi in zona Tor Cervara a Roma, da una volante che faceva rientro in commissariato. Sul ...Le forze dell’ordine erano tornate poi a liberare l’immobile nel 2021. Il corpo senza vita dell’uomo era adagiato in un carrello della spesa nei pressi di un parco conosciuto in zona per lo spaccio di ...