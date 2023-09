Roma | Souloukou | «Vogliamo arrivare in fondo all’Europa League Siamo sempre più ambiziosi»

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lina Soulokou, CEO della, ha così parlato a margine dei sorteggi di Europa: le sue dichiarazioni Lina Soulokou, CEO della, ha così parlato a Sky Sport a margine dei sorteggi di Europa. SORTEGGIO – «Ovviamente non vanno sottovalutate le nostre avversarie. Il livello dell’Europaè molto competitivo, la fase dei gruppi è importante.consapevoli del valore di squadra e allenatore. Visti i risultati degli ultimi anni in campo europeo è ovvio che l’aspettativa è quella diinalla competizione». BILANCIO PERSONALE – «Sono arrivata tre mesi fa, magari è presto per fare un bilancio della situazione, però diciamo che ho trovato una situazione positiva. Lavorando da tanti anni nel calcio conoscevo bene ...

Un'altra cessione, un'altra plusvalenza: laha chiuso la cessione di Ola Solbakken all'Olympiacos, il club dove ha lavorato a lungo Lina. Ingaggiato a gennaio a parametro zero, saluta dopo 8 mesi per una cifra intorno ai 5 ......già provato in questi giorni di telefonate e colloqui a spiegare a Romelu Lukaku cosa fosse la,...nella serata di lunedì dopo che nella capitale inglese erano arrivati anche la Ceo Lina, ...... per dare il via alla sua avventura con la. Il suo arrivo è stato festeggiato da oltre ... a bordo del quale c'erano anche Tiago Pinto e la nuova ceo del club giallorosso, Lina(ex ...

Le parole di Lina Souloukou Lina Souloukou, CEO della Roma, ha rilaciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Europa League. Ecco le sue parole: Un commento sul s ...Una vittoria, quella della Conference. Una finale, quella dell'anno scorso, in Europa League, contro il Siviglia. E sappiamo tutti ...